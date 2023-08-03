“القاهرة الإخبارية” تكشف تفاصيل المهرجان الصيفي للفنون بمكتبة الإسكندرية

كشف أحمد زيد، مدير مكتبة الإسكندرية، تفاصيل الدورة الـ20 من المهرجان الصيفي الدولي للفنون بمكتبة الإسكندرية، المقرر إقامته خلال الفترة من 3 أغسطس حتى أول سبتمبر، معلقا بـ"المهرجان بمثابة شعلة ثقافة للمصريين".

وقال زيد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن المهرجان يقدم لأهل مصر بأكملها وليس فئة بعينها، ويحرص على تقديم كل أشكال الفنون بدءا من المسرح والغناء والموسيقى مع الأعمال الدرامية، متابعا أن الهدف من المهرجان الصيفي هو إبراز الجانب الفني للمكتبة.

وأشار إلى أن هناك عدد كبير من نجوم الفن يشاركون المهرجان الصيفي الدولي للفنون بمكتبة الإسكندرية وعلي رأسهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، هاني شنودة، والفنان علي الحجار، هشام عباس، وذلك بجانب فريق مسار إجباري وغيرها من الفرق الموسيقية الشهيرة.

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية أن المهرجان يهدف إلى دعم وإحياء دور مكتبة الإسكندرية الرائد على مدار التاريخ في الفنون والثقافة، بالإضافة إلى دعم الفرق الشبابية المتميزة.