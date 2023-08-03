"الرغبة وحدها لا تكفى".. محمد الباز لطلاب الثانوية: الحلم لدى البعض أكبر من القدرات

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الأسر المصرية يجب أن تحرر نفسها من "عفريت الثانوية العامة"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شيء اسمه كلية قمة وقاع.

وأضاف الدكتور محمد الباز، خلال برنامجه "مش حسبة برمة" المُذاع على راديو "نغم إف إم"، أن الحلم عند بعض الأسر والطلاب قد يكون أكبر من القدرات، متابعًا: "للأسف معندناش مشكلة العيال تغش أو الامتحانات تتسرب عشان العيال تجيب مجموع ونفرح".

ولفت إلى أن من غير المنطقي أن يحصل الجميع على 100%، منوهًا بأن بعض الطلاب في مدارس معينة حصلوا على درجات مرتفعة جدًا، وعدد كبير كان حاصلًا على درجات مشابهة، وعندما دخل هؤلاء الطلاب إلى كلية الطب سقطوا جميعًا في السنة الأولى.

وأكد أن الرغبة وحدها لا تكفي، ويجب أن يفكر الطلاب في كليات تناسب قدراتهم، وطموحهم.