الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كنز الصناعة المصرية.. سيدات النوبة يبدعن بالخيوط الملونة والمشغولات التراثية

مشغولات النوبة
مشغولات النوبة

خيوط ملونة تميزت ببهجتها امتزجت وتغازلن سويا لتنتج منتجات يدوية بروح الفنون التراثية بأياد سيدان نوبيات على أرض الإسكندرية.

فعلى الرغم من معايشتهم على أرض الإسكندرية منذ سنوات طويلة، إلا أن جذورهم النوبية أبت أن تتركهم وأصبحت منطبعة على بشرتهم السمراء وأياديهم المتقنة والمحافظة على تراثهم النوبي.

وتواجد “الدستور” داخل ورشة المشغولات اليدوية، لتقول نجوى إحدى سيدات النوبة، إنها تواجدت في الإسكندرية منذ 12 عامًا، وعاشت وتعايشت على أرض عروس البحر المتوسط، ورغبت أن تحافظ على تراثها النوبي فقررت أن يكون مشروعها الخاص إحياء تلك المنتجات النوبية والتي تصنعها بيديها بمهارة وإتقان.

واصلت نجوى، أن ما يميز مشغولاتهن النوبية ألوانها المبهجة المضيئة، فهكذا يتميز كل شيء في النوبة، وهو ما اعتدنا عليه، ويستوحى من منطقة إلى أخرى على حسب تقاليدهم وتقاليد أعراسهم.

تتابع نوال مصطفى، إحدى سيدات النوبة، أن هناك إقبالًا من القليل على شراء واقتناء المنتجات اليدوية النوبية، ومن يقدرها هو من يعرف قيمة إحياء تلك الفنون التراثية التي لا مثيل لها.

وواصلت أن مايميز مشغولاتنا النوبية علاوة على ألوانها المبهجة هي أنها صناعة يدوية فلا تشابه بين أي المنتجات، لتستغرق القطعة الواحدة من يومين إلى ثلاثة أيام عمل تصل إلى 30 يومًا وهذا يعتمد على مجهود غزل الخيوط في المنتج الواحد.

أكملت، أن من أشهر المشغولات التراثية النوبية كراج وهو ما يستخدم لوضع التمور والحلوى عليه فق الأفراح والمناسبات، إضافة إليه القبعات النوبية الشهيرة والمراوح اليدوية.

لتشير سيدات النوبة، أن تلك الصناعات اليدوية التراثية هي كنز للصناعة المصرية، فلدى كل مدينة ومحافظة منتج وصناعة تميزها عن غيرها ولابد من تطوير خطوط إنتاجها اليدوية ودعمها مالية وأيضا بتنظيم عديد من المعارض التي تهتم بهذه المعروضات وتسويقها بالطريقة الأفضل للترويج للصناعات المحلية وتشجيع الاستثمارات الصغيرة المصرية.

مشغولات النوبة
مشغولات النوبة
مشغولات النوبة
مشغولات النوبة
مشغولات النوبة
مشغولات النوبة
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IMG-20230802-WA0192
IMG-20230802-WA0193
IMG-20230802-WA0193
الصناعات المصرية المحلية الصناعة النوبية المشغولات التراثية سيدات النوبة الإسكندرية

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