الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى: نقاش حول حلول واقعية لـ"مسألة الطاعة" فى الزواج

ريهام الشبراوي
ريهام الشبراوي

قالت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، إن جلسة اللجنة اليوم تستهدف الارتقاء بأحوال المرأة والطفل والرجل من أجل خلق مجتمع مصري أكثر تماسكاً وقدرة على تجاوز الأزمات.

وأضافت الشبراوي في كلمتها خلال انعقاد جلسة مناقشة مشكلات ما بعد الطلاق: “نستهدف التخلص من أي ظواهر مجتمعية تعيق أهدافنا السامية التي تتطلع إلى أسرة سليمة وعصرية ومترابطة وتساهم في العبور بنا إلى الجمهورية الجديدة المنشودة”.

وتابعت: “محاور الكد والسعاية والنفقة تمثل أركاناً أساسية في القضايا والمشكلات التي تشغل مجتمعنا المصري وتحتاج إلى جميع الآراء السديدة التي نتغلب من خلالها على المشكلات والمعوقات المرتبطة بمسألة النفقة من أجل استرداد الحقوق المهدرة ومنها النفقة المكفولة للمرأة بحكم القانون والشرع، والتي تزدحم بسببها المحاكم بالعديد من القضايا التي في حاجة إلى الحسم النهائي".

ومضت قائلة: “بصدد مناقشة إحدى أهم القضايا التي يفرضها العصر حالياً بالنسبة لواقع المرأة المصرية، وهو المتعلق بحقها في الكد والسعاية، وتقييم دورها في بناء أسرتها وزيادة نموها، وما يرتبط بذلك من تطورات قد تقع عقب الطلاق تؤدي لإهدار حقوقها”.

وأكملت: نناقش كذلك مسألة "الطاعة"، التي تمت إساءة فهمها بشكل خطير، وتحولت من تبادل المودة والمحبة بين الأزواج، لأشكال صارخة من العنف والاعتداء بدعوى الامتناع عن طاعة الزوج، سنبحث هذا الأمر، ونحدد متطلباته لإيجاد حلول عملية وواقعية له.

الأسرة والتماسك المجتمعي الحوار الوطنى الجمهورية الجديدة الكد والسعاية تجاوز الأزمات زياد ريهام الشبراوى

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