الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: التجربة أثبتت أننا شعب جبار ونستطيع الصمود أمام أكبر التحديات

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن قيمة الشعب المصري، قائلًا: إننا لدينا قدرات هائلة وإمكانيات كثيرة جدًا نستطيع من خلالها فعل المستحيل.

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة"، عبر إذاعة "نغم إف إم"، إن التجربة أثبتت عبر التاريخ الحديث إننا شعب جبار وهذه كلمة حقيقية لا تجاوز الواقع؛ لأننا نستطيع الصمود أمام أكبر التحديات والأزمات، متابعًا: "محدش يقدر عليك أو يقدر يغلبك ولما تقرر حاجة تنفذها".

وتابع الباز: "على سبيل المثال حرب أكتوبر 1973 كنا طالعين من نكسة عنيفة جدًا، وبعدين كان مطلوب منك ترد هذه الضربة جيش وشعب، الجيش اشتغل على نفسه وأعاد بناء نفسه من جديد، والمصريون تحملوا عبئًا كبيرًا جدًا في أكلهم وشربهم واستقرار حياتهم علشان نوصل بعد 6 سنوات إننا ننتصر انتصارًا كبيرًا جدًا يعيد للناس كرامتها وثقتها في نفسها".

وأشار إلى أن المصريين في عام 2013 وجدوا أنفسهم أمام نظام غير وطني، مضيفًا: "بعد 40 سنة من حرب أكتوبر وجدنا أنفسنا أمام نظام غير وطني، بالإضافة إلى المشكلات الكثيرة التي كانت موجودة، لذلك قرر المصريون التغيير والوقوف أمام كل التهديدات، وقلنا لا بد من التغيير ونختار طريقنا بنفسنا".

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