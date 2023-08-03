محافظ أسيوط: تكثيف الحملات التموينية وفتح منافذ لتوفير السلع

وجَّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية وفتح منافذ لتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لشن حملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة للتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية او غير مطابقة للمواصفات.

وأشار محافظ أسيوط، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع.

جاء ذلك خلال لقائه عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط.

وتناول اللقاء، مناقشة وبحث الجهود المبذولة من مسؤولي مديرية التموين بكل قطاعاتها والإدارات التابعة لها والخطط الموضوعة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية فتح منافذ جديدة ثابتة ومتحركة بالمراكز والقرى لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم على أن يتم التنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز لاختيار أماكن تلك المعارض لمنع الزحام والتكدس المروري.

ولفت إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود او مبادرات لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة بالمراكز والقرى، داعيًَا مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب بالوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمشاركة في المشروعات التنموية وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة بمختلف المراكز والقرى.