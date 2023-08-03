الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"التمكين الاقتصادي للمرأة".. ندوة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الخميس، ندوة بعنوان (التمكين الاقتصادي للمرأة)، بقاعة الشئون الاجتماعية بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة عدد من خريجات الجامعات والمعاهد العليا واللاتى يقمن بأداء الخدمة العامة.

واستعرض الدكتور فارس عبد الشافي، الأستاذ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية عدد من الإحصائيات الخاصة بتمكين المرأة المصرية من خلال التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ٢٠٢٣، موضحا أن معدل البطالة بين الإناث شهد انخفاضا ليسجل 16 % عام 2021 (بيانات أولية) مقارنة ب 24 % عام 2014، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام لتصل إلى 44.2 % في الربع الرابعة من عام 2021، مقارنة ب 38.6 % خلال نفس الربع من عام 2014.

وأوضح فارس الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ والتى ترتكز على عدد من المحاور وهى التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية.

وأكد أن الهدف الرئيسي لتلك الاستراتيجية هو التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ وفقا لما أقرته المواثيق الوطنية وعلى رأسها دستور 2014، والاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية التي التزمت بها مصر كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة، والمعيلة، والمسنة، والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور.

وأشار إلى أنه لكي تتحقق هذه الأهداف لا بد من مواجهة عدد من التحديات أهمها: تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة من خلال منع كافة أوجه الإساءة التي توجه للمرأة المصرية وتصحيح الصورة الذهنية التي تشكلها وسائل الإعلام عن المرأة المصرية؛ بالإضافة إلى تبني كافة فئات المجتمع لتمكين المرأة كمسؤولية جماعية.

ولفت إلى تشجيع المشاركة في تحقيقها وخاصة من قبل الرجال والشبان ومساندة المرأة في الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون إبطاء، مع إعطاء اهتمام خاص للمرأة المهمشة والفقيرة والمعاقة، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية بالصورة التي تضمن حصولها على حقوقها وتعظم فرص زيادة الترابط الأسري؛ وتجديد الخطاب الديني فيما يتعلق بدور المرأة في المجال العام وأهليتها لتقلد المناصب العامة، وذلك في إطار تحديث الخطاب الديني وجعله أكثر استجابة لمتطلبات العصر.

وتابع أن المرأة المصرية قد حظيت بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، إذ حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، لتعكس تلك الجهود حجم رهان الدولة على المرأة المصرية وقدرتها ودورها الرائد في الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه.

IMG-20230803-WA0029
IMG-20230803-WA0029
IMG-20230803-WA0028
IMG-20230803-WA0028
IMG-20230803-WA0025
IMG-20230803-WA0025
IMG-20230803-WA0026
IMG-20230803-WA0026
IMG-20230803-WA0027
IMG-20230803-WA0027
IMG-20230803-WA0024
IMG-20230803-WA0024
IMG-20230803-WA0023
IMG-20230803-WA0023
IMG-20230803-WA0022
IMG-20230803-WA0022
IMG-20230803-WA0021
IMG-20230803-WA0021
اعلام مطروح التمكين الأقتصادي للمراه الجامعات والمعاهد تمكين المرأة المصرية مطروح

الأكثر قراءة

حفلات العلمين على قنوات "المتحدة" الليلة.. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم على "الحياة" و"CBC" وتامر حسنى فى ON

جد المجني عليها بالمنوفية: المتهم طلبها للزواج وهي متزوجة وهددني بقتلها إن لم يتزوجها

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

سوهاج تعمل "أونلاين" كل أحد.. واستثناء بعض الفئات

"الدستور" تنفرد بتفاصيل المناقشة النفسية للمتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية

محافظ الوادى الجديد يتابع تجهيزات مقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى