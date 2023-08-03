عمرو عدلي: الجامعة المصرية اليابانية صرح تعليمي حكومي نفتخر به

قال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إن الجامعة صرح تعليمي نفتخر أن تكون جامعة حكومية ملك للدولة بفكر جديد ومتميز، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح المقر الحالي في سبتمبر 2020.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجامعة اليوم الخميس، بمقرها بمدينة برج العرب، أن الجامعة، تطبق تجربة فريدة في التعليم والمعرفة من خلال النموذج الياباني، لتقديم خريج بمواصفات التعليم في أرقى الجامعات العالمية.

وأوضح أن الجامعة بدأت جامعة بحثية فقط لدراسة الماجستير والدكتوراة، حتى 2017، تم إضافة مرحلة البكالوريوس، مشيرًا الفضل في إنشاء الجامعة المصرية اليابانية يعود للسفيرة فائزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سابقًا، والتي أرادت نقل التكنولوجيا اليابانية، ونظم التعليم في مصر والشرق الأوسط.

وتابع أن الجامعة أنشأت من خلال اتفاقية دولية، حيث أن الجامعة ملك الدولة المصرية وليست جامعة خاصة، والإدارة مناصفة بين الجانبين الياباني والمصري، مشيرًا إلى أن مصر مسؤولة عن إنشاء المقر، وتشغيل الجامعة بكل أشكالها من الجانب المصري، والجانب الياباني مسؤول تدعيم الجامعة بأفضل معامل ومراكز بحثية بالمنطقة دعم جميع العاملين من الجانب الياباني.

ولفت إلى أن مجلس أمناء حوكمة الجامعة، مكّون من 20 عضوًا، 10 من الجانب المصري، و10 من الجانب الياباني والذي يضم كوكبة من الأساتذة والعلماء مرموقين، حيث يتم اختيار أفضل أعضاء هيئة التدريس، ويضم 100 عضو هيئة تدريس 70 ببرامج العلوم والتكنولوجيا، تم اختيار 20% منهم بقائمة أفضل 2% من علماء العالم، بجانب 30 عضو في برامج العلوم الإدارية والإنسانية، ويتم تمويل الأجهزة ومراكز التميز بنسبة 95% من الجايكا.

وأكد أن الجامعة، منذ نشأتها لديها اهتمام كبير بالثقافة والقيم، وذلك من خلال إنشاء برنامج الآداب الحرة والثقافة، فضلًا عن مراكز متخصصة لتعلم اللغات المختلفة.