الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أنشيلوتي: ريال مدريد يعاني هشاشة دفاعية.. وجولر "كائن فضائي" مثل بوفون

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على هزيمة فريقه في آخر المباريات الودية أمام يوفنتوس الإيطالي، خلال جولتهما التحضيرية الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر فريق ريال مدريد أمام يوفنتوس بنتيجة 1-3 وديًا، في إطار استعدادات الأندية لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وأقيمت المباراة الودية بين ريال مدريد ويوفنتوس، في الساعة الثانية والنصف فجر اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "كامبنج ورلد" في مدينة "أورلاندو" بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور جماهيري تجاوز 63 ألف متفرج.

أنشيلوتي يعلّق على هزيمة ريال مدريد أمام يوفنتوس وديًا

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات كارلو أنشيلوتي، قائلًا: "ريال مدريد يعاني من هشاشة دفاعية قبل خوض منافسات الموسم الجديد، نحن لسنا معتادين على هذا المستوى الهزيل والمتواضع".

وأضاف: "هذه المباريات كانت بمثابة تحضيرًا إيجابيًا بالنسبة لنا، لقد أظهرنا جوانب مختلفة".

وتابع: "ولكن يجب علينا تحسين الأداء الدفاعي؛ لأننا استقبلنا الكثير من الأهداف ضد يوفنتوس وبرشلونة، وهذا غير مقبول، افتقدنا التوازن بين الدفاع والهجوم، ويجب إصلاح هذا الأمر".

وأكد: "إنها مشكلة سهلة الحل، من خلال تنظيم اللاعبين داخل الملعب، سواء في التمركز أو التركيز أو السلوك".

وواصل: " لقد كنا جيدين وعدوانيين تحت الضغط، لكننا كنا ضعفاء دفاعيًا في آخر مباراتين، أما في الهجوم لقد خلقنا الكثير من الفرص وسيطرنا على بعض المباريات".

وعن تقييمه لفترة الإعداد، قال أنشيلوتي: "أعطيها 6 على 10، وسنعمل على تصحيح الأخطاء خلال الأيام المقبلة قبل بداية الموسم".

وعن تقييمه للاعبين، أجاب كارلو: "جميع اللاعبين جيدين، وفران جارسيا وفيرلاند ميندي لديهما طاقة ومجهود كبيرين ويمكننا الاعتماد عليهما".

وشدد: "في الموسم التحضيري، قد لا نتمكن من التسجيل لأن الفريق متعب؛ نظرًا لأننا سافرنا كثيرًا، لذلك ليس لدينا كل الحيوية التي يحتاجها المهاجم عندما يتعلق الأمر بالتسجيل".

وعن فينيسيوس جونيور، أكد أنشيلوتي: "ما زال يتحسن، لكن أداءه كان جيدًا للغاية، وتعامل مع الفرص بشكل جيد رغم مواجهته لبعض الصعوبات".

وبسؤاله عن إصابة أردا جولر، قال أنشيلوتي: "لا يمكنني الحديث عن الجانب الطبي، لكن إصابته ليست خطيرة، إنها مشكلة صغيرة في الغضروف المفصلي".

وأكمل: "نحن نقيّم حالته يوم بعد يوم، ما إذا كان يحتاج إلى جراحة من عدمه، ولكنه سيحصل على راحة لمدة شهر".

كما تطرق أنشيلوتي للحديث عن اعتزال بوفون، قائلًا: "لقد التقيت به في عمر الـ17 عامًا، بدا لي وكأنه كائن فضائي، كما حدث لي مع جولر".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته، قائلًا: "نأمل في حل جميع الأزمات التي تواجه الفريق قبل بداية الموسم، والتتويج بأكبر قدر ممكن من الألقاب".

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