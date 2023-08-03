الخميس 03 أغسطس 2023
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مصر

"الصحة": زيادة أطباء الأمراض العصبية يعكس وعي الشباب بأهمية التخصصات الدقيقة

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

نظمت وزارة الصحة والسكان، يوماً علمياً، تحت عنوان "السكتة الدماغية الوقاية والعلاج"؛ وذلك لتطوير مهارات الأطباء المتدربين في تخصص الأمراض العصبية والنفسية بالزمالة المصرية، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهني.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اليوم العلمي يهدف إلى تعريف المشاركين ببروتوكولات العلاج والأدلة الإرشادية الحديثة للسكتة الدماغية، وطرق التشخيص والأعراض، وكيفية الوقاية منها، مضيفاً أنه تم عقد ورشة عمل للمتدربين ومناقشة الأسئلة والاستفسارات حول الحالات التي يتعاملون معها، بما يعود على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في هذا المجال.

وأضاف "عبدالغفار" أن وزارة الصحة اتاحت الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج السكتة الدماغية من أدوية مذيبة للجلطات وإجراء القسطرة المخية فى بعض الحالات التي تستدعي ذلك على نفقة الدولة والتأمين الصحي بالمجان؛ وذلك لتقليل العبء عن كاهل مرضى السكتة الدماغية.

من جانبه أشار الدكتور حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، الى زيادة عدد المتدربين في تخصص الأمراض العصبية إلى 3 أضعاف، ما يدل على وعي شباب الأطباء بأهمية تلك التخصصات الدقيقة، لافتًا إلى العمل على زيادة السعة التدريبية للتخصص بما يتوافق مع زيادة عدد المتدربين، وكذلك تطوير المناهج التدريبية وطرق التقييم، لضمان جودة التدريب.

وقالت الدكتورة سحر فرج، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، إن تنظيم اليوم العلمي تم بالتعاون مع اللجنة العليا للتخصصات الطبية والجمعية المصرية لطب وجراحة المخ والأعصاب، منوهة بأن المحاضرات كانت بمشاركة أساتذة واستشاريين طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، وحضور عدد من الأطباء المتخصصين.

أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني أكاديمية الأميرة فاطمة أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي التخصصات الدقيقة الامراض العصبية

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