بالتعاون بين الرى والفاو.. ورشة عمل حول "تعزيز إنتاجية المياه فى الزراعة"

افتتحت الدكتورة رشا الخولى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري، نيابة عن الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فعاليات ورشة عمل إطلاق مشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة"، الذى يتم تنفيذه بالشراكة بين وزارتى الرى والزراعة ومنظمتى الفاو والإيكاردا والمركز القومي لبحوث المياه وجامعة توتوري اليابانية وبتمويل من حكومة اليابان.

وأوضحت الدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، أن ورشة العمل، التى تعقد اليوم الخميس، تهدف إلى عرض جميع مكونات المشروع على أصحاب المصلحة المعنيين العاملين في قطاعات المياه والغذاء الزراعة في مصر.

التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر

كما يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع منظمة الفاو، ومشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة، حيث إنه مشروع يتكامل مع استراتيجية الوزارة التي تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين.

وأيضا يتم من خلال المشروع، تنفيذ أعمال تطوير للمساقى من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، وذلك ضمن خطة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.