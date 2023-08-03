افتتاح بيت مغتربات وتدشين الكنيسة الملحقة به بالوادي الجديد

افتتح الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد والواحات، بيت السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين للمغتربات، التابع لكنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة.

كما دشّن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين الملحقة بالبيت، وشارك صلوات التدشين والقداس الذي تلاه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

ودُشِّن المذبح على اسم الشهيد مرقوريوس "أبي سيفين"، إلى جانب البانطوكراتور (شرقية الهيكل) والأيكونوستاس (حامل الأيقونات) وأيقونات الكنيسة وأواني الخدمة.

هذا وعقب صلاة القداس طيّب نيافة الأنبا أرسانيوس رفات الشهيد أبي سيفين، الذي احتفلت الكنيسة القبطية بعيد تكريس أول كنيسة على اسمه.