الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

افتتاح بيت مغتربات وتدشين الكنيسة الملحقة به بالوادي الجديد

الأنبا أرسانيوس،
الأنبا أرسانيوس،

افتتح الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد والواحات، بيت السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين للمغتربات، التابع لكنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة.

كما دشّن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين الملحقة بالبيت، وشارك صلوات التدشين والقداس الذي تلاه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

ودُشِّن المذبح على اسم الشهيد مرقوريوس "أبي سيفين"، إلى جانب البانطوكراتور (شرقية الهيكل) والأيكونوستاس (حامل الأيقونات) وأيقونات الكنيسة وأواني الخدمة.

هذا وعقب صلاة القداس طيّب نيافة الأنبا أرسانيوس رفات الشهيد أبي سيفين، الذي احتفلت الكنيسة القبطية بعيد تكريس أول كنيسة على اسمه.

أسقف الوادي الجديد أسقف الوادي الجديد والواحات الآباء كهنة الإيبارشية آباء كهنة الإيبارشية آباء كهنة الإيبارشي اسم الشهيد السيدة العذرا الش السيدة العذراء الشهيد أبي سيفين الكنيسة القبطية الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد

الأكثر قراءة

حقيقة مد التسجيل فى اختبارات القدرات

مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات المديرية

لجنة التظلمات تُقلّص عقوبة كهربا لـ6 مباريات وغرامة نصف مليون جنيه

إصابة مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الهرم

ارتفاع متوسط العبور اليومى بقناة السويس إلى 72 سفينة خلال 2023

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى