رئيس جامعة حلوان يؤكد أهمية الابتكار وتحويل أفكار الطلاب إلى واقع ملموس

نظمت أسرة من أجل مصر المركزية معرض الابتكارات الطلابية ومشاريع التخرج في جامعة حلوان بنسخته الخامسة، وقد وجه الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الشكر لقطاع شئون التعليم والطلاب وأسرة من أجل مصر المركزية على تنظيم المعرض، مع التأكيد على تقديم الجامعة دعمها الكامل للطلاب.

كما حث رئيس الجامعة الطلاب على الإيمان بأهمية الفكرة وتحقيقها، قائلًا: "اصنع مستقبلك.. اصنع بلدك"، وأوضح الدكتور قنديل أن الابتكارات المعروضة في المعرض تنوعت وأظهرت إبداعات الطلاب.

وشاركت كليات هندسة حلوان، هندسة المطرية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلوم والتكنولوجيا والتعليم، الفنون الجميلة في المعرض بالعديد من المشاريع الابتكارية، حيث ضم المعرض 53 مشروعًا، ونتج عن المعرض تتويج ابتكار مشروع روبوت استصلاح الأراضي بكلية هندسة حلوان بالمركز الأول، وخط إنتاج لصناعة البلاستيك بكلية هندسة حلوان بالمركز الثاني، كما حازت سيارة تعمل بالطاقة الشمسية بكلية التكنولوجيا والتعليم على المركز الثالث، وكان المركز الرابع من نصيب ابتكار إنتاج الهيدروجين بالطاقة الشمسية باستخدام مياه البحر بكلية هندسة المطرية، والمركز الخامس ابتكار روبوت آدم بكلية هندسة حلوان، وحصل على الجائزة التشجيعية ابتكارات كلية الفنون الجميلة.

وتكونت لجنة تحكيم معرض الابتكارات من الدكتور سمير الدمرداش بهندسة المطرية، ورئيس اللجنة، الدكتور أحمد مصطفي بهندسة حلوان، الدكتور حلمي الزغبي بهندسة حلوان، الدكتور محمد علي ماهر بهندسة حلوان، الدكتور محمد جودة بكلية التكنولوجيا والتعليم، الدكتور محمد عبدالفتاح بكلية التكنولوجيا والتعليم.

وأعرب الدكتور كريم همام، رائد الأسرة ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أهمية المعرض في تسليط الضوء على الجهود العلمية التي تبذلها الجامعة لتعزيز روح الابتكار لدى الطلاب وتشجيعهم على تبادل الخبرات والأفكار، وأكد أن المعرض أقيم بهدف تعزيز روح الابتكار لدى الطلاب وتشجيعهم على تبادل الخبرات والأفكار بين بعضهم البعض، وربط الطلاب بسوق العمل وتوفير فرص لهم تسهم في تأهيلهم لمواجهة التحديات المستقبلية، وتبنى الابتكارات القابلة للتطبيق بالسوق المصرية.

حضر فعاليات المعرض اللواء محمد هليل مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور فوزى إبراهيم عبدالغنى عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، ممثل وزير الإنتاج الحربى، الدكتورة عبير كامل عثمان مدير قطاع البحوث والتطوير مصنع الطائرات، أستاذة منال جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أستاذة علا كمال مدير عام الإدارة العامة لأنشطة الجامعات.

وعُقد المعرض بريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور عماد أبوالدهب، الدكتور وليد السروجى نواب رئيس الجامعة، وعدد من السادة عمداء الكليات، وبتنسيق من الأستاذ ياسر الجبالي، مسئول الأسرة ومدير رعاية الشباب بكلية هندسة حلوان.