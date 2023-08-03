الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"لوغاريتم".. أحمد فايق يخوض تحديًا مصريًا كوريًا فى الأمثال الشعبية

جريدة الدستور

يستعرض الإعلامي أحمد فايق، في برنامجه "لوغاريتم"، المُذاع على قناة "dmc"مشتركات كثيرة بين مصر وكوريا، حيث يقدم خلال برنامجه غدًا الجمعة التجربة المصرية في كوريا، ويساهم في فك الشفرة الكورية ويحدد أوجه التلاقي بين الشعبين ومع تعدد هذه الأوجه، ظلت اللغة والخط عامل انفصال لا اتصال.

وكانت تلك الفكرة هي المحرك الرئيسي للباحثة صوفيا الخولي الأولى على دفعتها في تربية نوعية قسم تربية فنية جامعة الإسكندرية، وهي باحثة ما بعد الدكتوراه ومقيمة في سول، ويعتمد بحثها على المزج بين الثقافة العربية والكورية ما بين الخط والزخرفة والرسم، وابتكار خط جديد يمزج بين الخط الكوري والعربي، خاصة أن مصر بها الخطان الياباني والصيني ولا يوجد بها الخط الكوري، وهو ما يمثل عائقًا أمام الباحثين.

ويدخل فايق في الحلقة نفسها تحديًا لإثبات مدى الارتباط بين الشعبين المصري والكوري، لدرجة أن الأمثال الشعبية المصرية لها نظير كوري، وكل حكمة أو عبارة كورية لها نظيرها المصري، في تحدٍ جاذب خرج فيه فايق منتصرًا للغة العربية ببدائل كثيرة للغة الكورية.

لوغاريتم برنامج لوغاريتم الاعلامي احمد فايق DMC مصر وكوريا الأمثال المصرية أحمد فايق

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