الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: موقع مصر الجغرافى يجعلها مركزًا مهمًا لتصدير الهيدروجين الأخضر لأوروبا

النائب أحمد نويصر
النائب أحمد نويصر

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتحتل مكانة تنافسية في قطاع الهيدروجين الأخضر للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بحلول 2030.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية تمتلك القدرات اللازمة التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، خاصة أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي مهم وقاعدة صناعية عملاقة، إضافة إلى مصادر هائلة من الطاقة المتجددة.

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر تسعى إلى رفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42%، لافتًا إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعدان من المكونات للرئيسية لصناعة الهيدروجين الأخضر.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر إلى أن العالم يتجه إلى الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر خاصة في ظل التغيرات المناخية، مؤكدًا أن القرب الجغرافي لمصر من أوروبا سيجعلها مركزًا هامًا لتصدير الهيدروجين الأخضر، خاصة أن مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومن ثم تصديره إلى أوروبا.

وتابع عضو مجلس النواب أن إنتاج الهيدروجين الأخضر من أهم المشاريع في الفترة المقبلة، نظرًا لأنه يحافظ على البيئة من التلوث، مما يساهم في تقليل الانبعاثات وزيادة السياح نتيجة هذه المشروعات المهمة والضرورية للدولة المصرية.

وأكد النائب أحمد سعد نويصر أن الدولة المصرية تعمل على تقديم حوافز مختلفة لإنجاز مشروعات الهيدروجين الأخضر وجذب الاستثمار.

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