دراسة: اضطرابات الغدة الدرقية تتسبب في انقطاع الطمث المبكر

تظهر اضطرابات الغدة الدرقية سواء كانت تتعلق بقلة نشاط أو فرط نشاط الغدة الدرقية أعراض مشابهة لتلك التي تحدث أثناء انقطاع الطمث ووفقًا لخبراء الصحة حسب Hindustan times فإنه يمكن أن تؤثر مستويات هرمون الاستروجين المنخفضة على انقطاع الطمث وعلى مستقبلات الغدة الدرقية وتغير اختبارات وظائف الغدة الدرقية.

وتقول الدكتورة اريونا كارلا استشاري أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الملكية البريطانية: "يمكن أن يؤدي كل من قصور الغدة الدرقية او فرط نشاط الغدة الدرقية إلى تكثيف أو تفاقم أعراض انقطاع الطمث، حيث يمكن أن يظهر قصور الغدة الدرقية على شكل خمول ، مزاج منخفض ، ضعف ، في حين أن فرط نشاط الغدة الدرقية قد يؤدي إلى هبات ساخنة وتعرق ليلي ، مما يعكس أعراض انقطاع الطمث.

وفي هاتين المشكلتين يمكن أن يكون هناك اضطرابات في أنماط النوم وانخفاض مستويات الطاقة ومن الشائع حدوث تغييرات في وزن الجسم ، سواء بالزيادة أو النقصان ، جنبًا إلى جنب مع جفاف الجلد ، ودورات الحيض غير الطبيعية ، وتغيرات الحالة المزاجية ".

وأوضحت:"الأعراض التي لوحظت في قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية تتداخل مع تلك التي تحدث أثناء انقطاع الطمث مع انخفاض مستويات هرمون الاستروجين ، وقد تسفر اختبارات وظائف الغدة الدرقية عن نتائج غير طبيعية ، مما قد يشير إلى وجود اضطرابات الغدة الدرقية، وقد تصبح هذه الاضطرابات أكثر انتشارًا أثناء انقطاع الطمث، ويمكن أن يحدث انقطاع الطمث المبكر بسبب أمراض المناعة الذاتية واضطرابات الغدة الدرقية ويمكن أن تؤدي بعض أمراض المناعة الذاتية ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، إلى الإصابة بأمراض الغدة الدرقية. وبالتالي ، يمكن أن تكون أمراض المناعة الذاتية وانقطاع الطمث المبكر بسبب اضطرابات الغدة الدرقية ".

واستكملت: "يجب أيضا معرفة أن الالتهاب الذي يصيب المبايض والغدة الدرقية يمكن أن يضعف عمل هذه الأعضاء، وتعيق استجابة الجهاز المناعي لهذه الأعضاء عملها بشكل صحيح، لذلك غالبًا ما يحدث انقطاع الطمث المبكر والتهاب الغدة الدرقية في وقت واحد، ويمكن أن يكون كل من انقطاع الطمث المبكر واضطرابات الغدة الدرقية من أمراض المناعة الذاتية التي يمكن التعايش معها خلال الفترة الانتقالية لانقطاع الطمث ، ويمكن أن يؤثر انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أيضًا على الغدة الدرقية، ما قد يؤدي إلى تطور اضطرابات الغدة الدرقية حتى لدى الأفراد الذين لا يعانون من مشاكل سابقة في الغدة الدرقية ".

واضافت: "اضطرابات الغدة الدرقية مثل قصور الغدة الدرقية او فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يعطل الأداء الطبيعي للجهاز التناسلي ويؤثر على الدورة الشهرية، فقد تعاني النساء المصابات باضطرابات الغدة الدرقية غير المعالجة أو التي يتم علاجها بشكل سيئ من عدم انتظام الدورة الشهرية، أو زيادة تدفق الطمث أو خفته أو حتى انقطاع الطمث في حين أن تغيرات الدورة الشهرية المرتبطة بالغدة الدرقية يمكن أن تكون مؤلمة، إلا أنها عادة لا تسبب انقطاع الطمث المبكر بشكل مباشر وعادة ما يحدث بسبب انخفاض عدد البويضات العاملة في المبايض.

ويتأثر توقيت انقطاع الطمث بحالات الغدة الدرقية ، على الرغم من أن العلاقة بين الاثنين معقدة وغير مفهومة قد يزيد قصور الغدة الدرقية من فرصة انقطاع الطمث المبكر و يمكن أن يتأثر كل من التشغيل السليم للجهاز التناسلي والهرمونات التي تتحكم في الدورة الشهرية بقصور الغدة الدرقية، وقد يؤدي هذا الاضطراب إلى دورات شهرية غير منتظمة وبدء مبكر لانقطاع الطمث".