الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ناقد فني يوضح أهمية إقامة مهرجان الدراما في العلمين الجديدة

الناقد الفني مصطفى
الناقد الفني مصطفى الكيلاني

تحدث الناقد الفني مصطفى الكيلاني، عن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي الذي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن كل يوم يتم الإعلان عن تفاصيل جديدة في المهرجان مثل حفل الكينج محمد منير وحميد الشاعري وغيرهم.

وقال الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز": "تم الإعلان عن العديد من الحفلات الفنية في مهرجان العلمين، كما تم تحديد موعد مهرجان الدراما يوم 24 أغسطس".

وعن انعقاد النسخة الثانية من مهرجان الدراما في مدينة العلمين الجديدة قال الكيلاني: "إقامة الدورة الثانية من مهرجان الدراما في العلمين الجديدة أمر رائع جدًا واستغلال لهذا الحدث الترفيهي الكبير".

وتابع: "إقامة مهرجان الدراما في مدينة العلمين سيسهم في استغلال دعايا مهرجان العلمين والجمهور الموجود هناك" متوقعًا أن تكون النسخة الثانية من مهرجان الدراما أفضل من الأولى، وسيتم إقامته بشكل مختلف".

وأشاد الكيلاني بالفعاليات الرياضية والفنية في مهرجان العلمين الترفيهي، مضيفًا: "كل الفعاليات دي متجمتعش بالشكل ده في مهرجان واحد".

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