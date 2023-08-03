بالأسماء.. حركة ترقيات بشركة كهرباء جنوب الدلتا

أصدر مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن محمد البيلي، اليوم الخميس حركة ترقيات بالشركة تضمنت كل من المحاسبة وفاء عزات الأغا، لشغل مدير عام الإدارة العامة للضرائب، المهندسة هبة أحمد عاصم طنطاوى، لشغل وظيفة مدير عام شؤون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، المحاسب مصطفى عبد الوهاب فتوح شعيرة، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون التجارية لهندسات زفتي.

وأكد المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس الإدارة، أن تلك الحركة تأتي في إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة.

وفى سياق متصل، عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا لمناقشة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، تنفيذا للتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، مديري الهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ الغربية على ضرورة تنفيذ كل الإجراءات التي من شأنها المساهمة في ترشيد الاستهلاك العام للمحافظة من الكهرباء، والتي تشمل استمرار تخفيض الإنارة العامة على الطرق الرئيسية والفرعية بما لا يخل بالسلامة العامة إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الإنارة الذكية واستبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد.

كما شملت التوجيهات التشديد على الالتزام بمواعيد غلق الورش والمحال التجارية والمولات والكافيهات وفصل جميع إضاءات واجهات قاعات الأفراح من الخارجد مع الإغلاق التام لإضاءة لوحات الإعلانات، فضلا عن منع إضاءات افتتاحات المحلات وفصل جميع الوصلات غير القانونية أيا كانت نوعها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين إلى جانب فتح المساجد قبل أوقات الصلاة بنصف ساعة مع عدم قطع الكهرباء عن المستشفيات العامة والخاصة ومراجعة وضبط التكييفات داخل المولات عند ٢٥ درجة مئوية إلى جانب الانتهاء من المباريات الرياضية قبل الساعة 6 مساءً مع عدم المساس بالنوادي الاجتماعية وصالات الألعاب وحمامات السباحة.

وفيما يخص ترشيد الكهرباء داخل المؤسسات الحكومية أكد محافظ الغربية على تطبيق التعليمات الخاصة بالالتزام بمواعيد العمل الرسمية فقط مهما كانت الظروف مع الغلق التام للإنارة بعد أوقات العمل بما لا يخل بإجراءات السلامة.