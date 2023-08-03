بعد ضم تيمبير.. أبرز 3 صفقات بين أرسنال وأياكس أمستردام

نجح نادي أرسنال الإنجليزي، في حسم صفقة النجم الهولندي يورين تيمبير، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي أرسنال قد أعلن في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع المدافع الهولندي يورين تيمبير، من صفوف أياكس أمستردام، بعقد طويل الأمد، مقابل 40 مليون يورو.

ولعب يورين تيمبير مع الفريق الأول لأياكس منذ عام 2019، حيث شارك في 121 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، وتوّج معهم بلقب الدوري الهولندي وكأس هولندا.

ويُعد المدافع الهولندي، صاحب الـ22 عامًا، رابع صفقة تتم بين ناديي أرسنال وأياكس أمستردام بشكل مباشر.

أبرز 3 صفقات بين أرسنال وأياكس

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أبرز الصفقات بين ناديي أرسنال وأياكس أمستردام، حسب ما ذكرتهم شبكة "ترانسفير ماركت"، المتخصص في إحصائيات كرة القدم واللاعبين، وذلك على النحو التالي:

1- جيريت كايزر

انضم الحارس الهولندي جيريت كايزر إلى صفوف أرسنال، في عام 1931، قادمًا من أياكس.

وقضى جيريت كايزر موسمًا واحدًا مع أرسنال، توّج خلاله بلقب الدوري الإنجليزي والدرع الخيرية.

2- مارك أوفرمارس

انضم الجناح الهولندي مارك أوفرمارس إلى صفوف أرسنال، في عام 1997، قادمًا من أياكس، مقابل 7 ملايين و500 ألف يورو.

قضى مارك أوفرمارس ثلاثة مواسم مع أرسنال، حيث شارك في 137 مباراة، سجل خلالهم 38 هدفًا، وقدم 31 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بألقاب الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، والدرع الخيرية.

مارك أوفرمارس

3- توماس فيرمايلين

انضم المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين إلى صفوف أرسنال، في عام 2009، قادمًا من أياكس، مقابل 12 مليون يورو.

قضى توماس فيرمايلين 5 مواسم مع أرسنال، حيث شارك في 150 مباراة، سجل خلالهم 15 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة، وتوّج معهم بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.