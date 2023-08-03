ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 47.83% خلال يوليو

ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا خلال يوليو الماضي إلى 47,83%، وفق بيانات رسمية، اليوم الخميس.

ويتراجع المعدل الرسمي بشكل ثابت منذ سجّل نسبة تُعد الأعلى منذ أكثر من عقدين بلغت 85% في أكتوبر العام الماضي. وتوقع البنك المركزي وخبراء الاقتصاد أن يرتفع اعتبارا من يوليو.

ويأتي الرقم الجديد الموافق للتوقعات بعد أسبوع على رفع البنك المركزي توقعاته لأكثر من الضعف حتى نهاية العام إلى 58% من 22,3% بعد شكوك استمرت سنوات من خبراء اقتصاد مستقلين بشأن المعدل الرسمي.

وأعلنت الحاكمة الجديدة للبنك المركزي حفيظة غاية أركان في أول مؤتمر صحفي لها الأسبوع الماضي، أن التضخم سيرتفع "مؤقتا"، نظرا إلى ارتفاع سعر صرف الليرة والإجراءات المالية.

وفي عهد المسؤولة التنفيذية السابقة في مصرف الجمهورية الأول (فيرست ريبابليك بنك) وغولدمان ساكس، رفع المصرف المركزي التركي مرتين معدلات الفائدة من 8,5 إلى 15%.