الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"النقل" توافق على إنشاء كوبرى مشاة أعلى شريط القطار بـ"كفرالبطيخ"

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

وافقت وزارة النقل على طلب النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بشأن ضرورة إنشاء كوبرى مشاة أعلى شريط القطار بكفرالبطيخ بمنطقة المدارس، لخدمة المواطنين والحفاظ على الأرواح، مع اعتبار الموضوع هام وعاجل، حيث يمس حياة المواطنين.
وقالت النائبة رحاب موسى، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به لوزارة النقل والمواصلات، إن منطقة كوبرى المدرسة- بجوار مسجد راشد- بمدينة كفرالبطيخ- دمياط، حيث يمر شريط القطار بهذه المنطقة دون وجود مزلقان بالمنطقة مجمع مدارس ومعهد أزهرى، ويمر الأطفال ذهابًا وإيابًا، ما يعرض حياتهم للخطر ويوميًا حوادث آخرها لشقيقتين توفت واحدة والأخرى فى حالة خطرة، والمنطقة مكتظة بالسكان والمئات يمرون يوميًا من هذه المنطقة، وتعرض حياة المواطنين للخطر. 
وشكلت وزارة النقل والمواصلات لجنة، وذلك بناء على الطلب المقدم من النائبة رحاب موسى.

وعقد اجتماع بمكتب رئيس مدينة كفرالبطيخ اللواء أحمد قاسم، وبحضور مدير الإدارة الهندسية في هيئة السكك الحديدية بالمنصورة المهندس أحمد حمدي، رئيس قسم كوبري المنصورة، والمهندس محمود محمد أبوالنور، وهندسة السكة الحديد المهندس محمد إيهاب، وذلك بخصوص المطالبة بإنشاء كوبري مشاة علوي أمام منطقة مسجد راشد أعلى ترعة البلامون غير معدل للمرور، وسيكون ما بين مزلقان المحطة ومزلقان الكحيل، وبعد المعاينة على الطبيعة من قبل لجنة السكة الحديد، أفاد مندوبو السكة الحديد بأنه لا مانع من تنفيذ طلب النائبة بإنشاء كوبري للمشاة في المنطقة المذكورة أعلاه.

السكك الحديدية الفريق كامل الوزير النائبة رحاب موسى إنشاء كوبري خدمة المواطنين كفر البطيخ

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