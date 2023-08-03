الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الوادى الجديد تُشارك فى الملتقى الطلابى "سفراء العمل الاجتماعى"

وفد جامعة الوادي
وفد جامعة الوادي الجديد المشارك في الملتقي

 شاركت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الوادي الجديد، اليوم الخميس، بوفد طلابي من كلية الآداب فى الملتقى الطلابى للقيادة الجامعية، تحت شعار "سفراء العمل الاجتماعي"، في الفترة من ٣٠ يوليو إلى ٣ أغسطس الجاري.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

صرح بذلك الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، مشيرًا إلى أن اللقاء تضمن ندوات عن موضوعات متعددة منها مبادرات وزارة الشباب والرياضة، والمشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة، وإبداعات الطلاب فى كيفية توظيف المبادرات الاجتماعية داخل الجامعات، وندوات عن الأمن القومي المصري والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية المتنوعة، وقد عبَّر الوفد المشارك عن سعادته وامتنانه للجامعة لدعمها الأنشطة بكل صورها.

 

جامعة الوادي الجديد وفد طلابي سفراء العمل الاجتماعى مبادرات وزارة الشباب والرياضة كيان الأسرة المصرية

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