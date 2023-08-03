إزالة 46 تعدٍ ورفع 700 طن مخلفات بقرية "طوخ الخيل" في المنيا

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل قامت بازالة ٤٦ حالة تعدي ورفع 700 طن مخلفات و تحرير ١٠٧محضر مخالفة اعمال مخلفات وتركيب ٦٩ عمود إنارة وكشافات خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل قامت بتركيب ٤٠ عمود إنارة بطريق عزبة النصارى ومدخل صفط الغربية وشلقامي و مدرسه عثمان هارون وتركيب ٢٩ كشاف انارة واحلال و تجديد ٢ كشاف بطوخ الخيل.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن قسم البيئة بالقرية كثف من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وتم رفع ٧٠٠ طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة بالقرية و القري التابعة لها وتم تحرير ٢٤ محاضر انذار نظافة و اشغال.

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن قسم التنظيم بالوحدة المحلية بالقرية قام بتنظيم حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكن من إزالة٣٣ حالة تعدي على أرض زراعيه علي مساحه ٨ اسهم و ٢٣ قيراط و١٣حالة تعدي على أرض أملاك دولة بمساحه ١٠٩٠م وتحرير ١٠٧ محضر مخالفة اعمال حفاظا على ممتلكات الدولة و حقوق الشعب وذلك خلال شهر يوليو ٢٠٢٣.

ولفت إلى أن هذه الأعمال والمتابعات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة الدائمة والمستمرة لكافة أعمال وجهود الوحدات المحلية بالقري والأحياء لرفع كفاءة منظومة العمل داخل الإدارات التابعة للوحدة المحلية.

ونوه بأنه قام بمتابعة أعمال الإدارات الحكومية داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وأيضا المجالس المحلية للقري و الأحياء وذلك لتقديم أفضل الخدمات الضرورية للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار هذه المتابعات.