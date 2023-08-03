"حدث ليلًا"| ضبط المتهم بقتل شاب فى الصف.. وتفاصيل مقتل "مصطفى" على يد صديقه

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا".

"مشادة كلامية تحولت لجريمة قتل".. ضبط المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى الصف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل شاب بطلق ناري بسبب خلافات بينهما في منطقة الصف.

كان قد تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة في الشارع بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

"غدر الصحاب" تفاصيل مقتل "مصطفى" على يد صديقه بسبب 100 جنيه

مئة جنيه كانت كفيلة أن تنهي حياة الشاب "مصطفى محمود" طعنًا على يد أحد أصدقائه، فكانت البداية منذ عدة أشهر عندما اقترض "مصطفى" من صديقه مبلغًا ماليًا، وبسبب تعثره في سداد المبلغ نشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بتحديد موعد لسداد الدين، لكن لم ينتظر المتهم ذلك الموعد، وقرر أن ينتقم من صديق عمره.. وفي يوم الجريمة عاد "مصطفى" من عمله كفرد أمن قبل أذان الفجر، وأثناء تغير ملابسه فوجئ بمكالمة هاتفية من صديقه يخبره بأنه في مشكلة ويرد منه الحضور، الأمر الذي جعل "مصطفى" يهرول مسرعًا لمساعدة صديقه، ولم يكن يعلم أن حياته ستنتهي ثمنًا لشهامته.

لم يمر كثير من الوقت وحضر "مصطفى" لمساعدة صديقه، ولم يكن يعلم أن الغدر سيأتي من "صاحب عمره"، حيث قام المتهم بمطالبته بالمال ليرد الآخر أن بينهما موعد ولم يحضر النقود معه، فبدأ النقاش بينهما يشدد ومن ثم أخرج المتهم سلاحًا أبيض "سكين"، وسدد لـ"مصطفى" عدة طعنات متفرقة في جسده، فسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه، وظل المتهم يهلل "خدت حقي منك" وفقًا لما ذكره شقيق المجني عليه في حديثه لـ"الدستور".

"قعدة المزاج بين شاب وطليقته تحولت لجريمة".. ماذا حدث داخل شقة المطرية؟

تحولت قعدة مزاج بين شاب وطليقته إلى جريمة شروع في قتل بعدما سدد جزار عدة طعنات لطليقته عقب جلسة تعاطي مخدرات سويًا داخل شقة بمنطقة المطرية.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول سيدة جثة هامدة عليها آثار إصابات بمناطق متفرقة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وعثر على جثة سيدة مصابة بجروح وكدمات شديدة، وبعمل التحريات تبين أن طليقها وراء ارتكاب الواقعة، وألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأن الضحية كانت معه في شقته وتناولا الحشيش سويًا ونشبت مشاجرة بينهما تعدى عليها فيها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

إحالة المتهمين بسرقة فيلا سكنية بمنطقة التجمع الخامس للمحاكمة

أحالت نيابة القاهرة الجديدة المتهمين بسرقة فيلا بمنطقة التجمع الخامس لمحكمة الجنايات.

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة بطاريات السيارات بمدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بسرقة البطاريات من داخل السيارات.