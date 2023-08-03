الأهلى يخشى مفاجآت المصرى فى ربع نهائى بطولة كأس مصر

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الخميس في دور الـ8 لبطولة كأس مصر على استاد برج العرب.

المارد الأحمر استهل مشواره في كأس مصر 2022/ 2023 من دور الـ32 في المسابقة بمواجهة منتخب السويس، وتمكن من تحقيق فوز صعب بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من اللقاء، لكنه كان كافيًا للعبور إلى الدور التالي، وفي دور الـ16 فاز المارد الأحمر على الداخلية بهدفين ليصل إلى ربع النهائي ويواصل نجاحاته هذا الموسم بعدما أنهى أخيرًا مشوار الدوري المصري الذي حصد فيه اللقب بعد غياب موسمين.

في المقابل يدخل المصري اللقاء بقيادة فنية جديدة بعد تولي علي ماهر، المدير الفني، خلفًا للدكتور ميمي عبدالرازق، فقد بلغ دور الـ16 من كأس مصر 2022/ 2023 بعدما تخطى عقبة بترول أسيوط بثلاثة أهداف لهدف ثم وصل إلى ربع النهائي بعدما فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدفين.

عقد كولر جلسة مع لاعبي الفريق أكد خلالها أن مواجهة المصرى هى الأخيرة فى موسم استثنائى ناجح، ويجب عليهم ختامه بالفوز والتأهل لدور الـ8 ثم يحصل الجميع على راحة سلبية قبل العودة للتدريبات لانطلاق الموسم الجديد.

وشدد المدير الفني للأهلي على أنه يدرك حالة الملل والإرهاق التى سيطرت على اللاعبين من طول الموسم، ويجب منحهم راحة طويلة، ولكن الفوز على المصرى سيجعلهم يذهبون إلى الإجازة فى حالة من السعاد، مؤكدًا أنه يجب ختامه بما يناسب ما تم على مدى الموسم من حصد البطولات الخمس.

وطالب كولر من اللاعبين بضرورة التركيز واللعب بروح قتالية، خاصة أن المنافس سيوجهنا بجهاز فني جديد، وهو أمر سيجعل هناك دوافع كبيرة لدي لاعبي المصري من أجل إثبات ذاتهم أمام المدرب الجديد ولا بد من عدم تجاهل هذا الأمر.