الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" ينظم ندوتين تثقيفيتين بالوادي الجديد (صور)

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظّم حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية صحية بقرية البشندي بمركز بلاط عن إدمان الإنترنت والهواتف الذكية.

وقال كمال عبداللطيف محمد، أمين الحزب بمركز بلاط، في بيانٍ إعلامي له، اليوم، إنه استكمالًا للندوات الصحية والتثقيفية التي تقوم بها أمانة الصحة والسكان في مركز بلاط، جرى تنفيذ ندوة تثقيفية صحية من خلال أمانة الصحة والسكان بالمركز بإشراف الدكتور صلاح محمد علي، بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد، وذلك تحت عنوان "إدمان الإنترنت والهواتف الذكية" حاضر فيها أماني سعد محمد، المثقف الصحي بالإدارة الصحية ببلاط.

تناولت موضوعات الندوة، الأخطار المترتبة علي إدمان الإنترنت والهواتف الذكية، كما تناولت الخدمات التثقيفية والتوعوية التي يقدمها مستقبل وطن للسيدات والشباب والفئات الأولى بالرعاية.

وفي نهاية الندوة عبر جميع الحاضرين عن شكرهم وامتنانهم العميق لقيادات "مستقبل وطن" وتلاحمهم مع كل المواطنين ومحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

كما نظمت أمانة الحزب بمركز الخارجة ندوة تحت عنوان "فوائد الولادة الطبيعية والحد من الولادة القيصرية"، وذلك بمدرسة أبو خالد الابتدائية بحي الخارجة بلد بقيادة مديرة المدرسة كريمة صبيح.

وقالت سعاد عبدالشهيد، أمين التدريب والتثقيف بأمانة بمركز الخارجة، إن الحزب نفَّذ اليوم الأربعاء فعالية بالتنسيق مع إدارة الخارجة التعليمية ومديرية الصحة تحت عنوان "فوائد الولادة الطبيعية والحد من الولادة القيصرية"، وذلك من خلال اهتمام الدولة بالأسرة المصرية توفير جميع الإمكانيات الصحية و العلاجية.

وأكدت أمين التدريب والتثقيف بمركز الخارجة، إن الفعالية المنفذة تضمنت ندوة وإجراء كشف طبي على الحضور من السيدات بالاشتراك مع إدارة الخارجة التعليمية ومديرية الصحة ضمن بروتوكول التعاون لتثقيف المرأة ودعمها صحيًا من أجل حياة أفضل.

وحاضرت بالندوة الدكتورة سحر عبد الستار مدير وحدة تنظيم الأسرة واستشاري النساء بمستشفى الخارجة التخصصي ورضوى غريب المثقف الصحي بمديرية الشؤون الصحية.

حزب مستقبل وطن محافظة الوادي الجديد ندوة تثقيفية صحية إدمان الإنترنت والهواتف الذكيه فوائد الولادة الطبيعية

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