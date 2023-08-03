الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة النصر السعودي في بطولة كأس الملك سليمان للأندية

تشكيل الزمالك المتوقع
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة النصر السعودي بالبطولة العربية

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة النصر السعودي في بطولة كأس الملك سليمان للأندية، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره النصر السعودي، على استاد "مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)" في الطائف بالسعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سليمان للأندية 2023 "البطولة العربية".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد النصر السعودي في البطولة العربية "بطولة كأس الملك سليمان للأندية 2023"، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة النصر السعودي في بطولة كأس الملك سليمان للأندية

من المرجح أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة النصر السعودي في بطولة كأس الملك سليمان للأندية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني – حاتم سكر.

خط وسط الملعب: عماد دونجا – عمرو السيسي – أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الدين الجزيري – محمود عبد الرازق شيكابالا.

ترتيب الزمالك والنصر السعودي في جدول مجموعات البطولة العربية

- يتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس الملك سليمان للأندية "البطولة العربية" برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا على الاتحاد المنستيري الذي يقبع في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

- بينما يتصدر فريق النصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية برصيد 4 نقاط، متفوقًا على الشباب صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.

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