وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 252 مشروعاً بـ3 مراكز بأسوان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير جنوب الصعيد، انتهى من تنفيذ 252 مشروعاً بـ3 مراكز (كوم أمبو – إدفو – نصر النوبة) بمحافظة أسوان، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وتضم تلك المراكز 31 وحدة محلية بها 100 قرية، موزعة كالتالى، (9 وحدات محلية بها 26 قرية بمركز كوم أمبو – 13 وحدة محلية بها 31 قرية بمركز إدفو – 9 وحدات محلية بها 43 قرية بمركز نصر النوبة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزى للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً فى 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتشمل، إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عمارات "سكن كريم" للمواطنين.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تضم المشروعات المخططة والجارى تنفيذها حاليا بمحافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أعمال تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بـ98 قرية، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، حيث تم إنهاء الأعمال وإطلاق التيار فى 30 قرية (14 قرية بمركز إدفو – 6 قرى بمركز كوم أمبو – 10 قرى بمركز نصر النوبة)، وجارٍ تنفيذ الأعمال بـ68 قرية، تتراوح نسب الإنجاز بها بين 50 و95 %، موضحاً أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحديد أعمال الكهرباء المطلوبة بالقرى، وتشمل، تأهيل شبكات الجهد المتوسط القائمة بإحلال المتهالك منها، وتغيير المحولات الهوائية إلى محولات داخل أكشاك صاج أو غرف، ورفع قدرات المحولات لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتغيير كابلات الجهد المتوسط والمنخفض لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتأهيل شبكات الجهد المنخفض القائمة بإحلال المتهالك منها، ورفع كفاءة شبكة الخطوط الهوائية وتغيير ما يلزم، إضافة إلى أعمال الإنارة العامة.

وأضاف: شملت أعمال الكهرباء التى تم ويجرى تنفيذها، ما يلى، توريد وتركيب 13 موزع جهد متوسط، وإنشاء 12 مبنى لها، وتوريد وتركيب 68 خلية جهد متوسط، و288 لوحة ربط حلقى، و151 سكينة هوائية جهد متوسط، و512 عمود جهد متوسط، و162 طن موصلات جهد متوسط، و967 محول قدرات مختلفة (100 ك.ف.أ : 1000 ك.ف.أ)، و1109 أكشاك محولات فارغة قدرات مختلفة (100 ك.ف.أ : 1000 ك.ف.أ) بالمشتملات اللازمة، و1405 كم كابلات جهد متوسط، و311 كم كابلات جهد منخفض، و33352 عمود جهد منخفض، و3440 كم موصلات جهد منخفض، و18702 كشاف إنارة بالمشتملات اللازمة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 30 مجمع خدمات للمواطنين، من إجمالى 31 مجمعا، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى يتم تقديم الخدمات للجمهور من خلاله، بما يوفر الوقت والمجهود، كما تم الانتهاء من تنفيذ 24 مجمعا للخدمات الزراعية، من إجمالى 31 مجمعا، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، بجانب الانتهاء من الأعمال بـ67 مركز شباب (إنشاء – إحلال وتجديد – تطوير ورفع كفاءة)، من إجمالى 158 مركزاً، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة).

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة أسوان، تشمل أيضاً، إنشاء وتطوير 32 نقطة إسعاف، لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، وتم الانتهاء من 23 نقطة منها، كما تم الانتهاء من 70 كوبرى على المجارى المائية (إنشاء – إحلال وتجديد – تطوير وتوسيع)، من إجمالى 74 كوبرى، بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، بجانب الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات من إجمالى 19 مشروعاً لإنشاء ورفع كفاءة (وحدات اجتماعية – مراكز لتنمية الأسرة – مركز تأهيل اجتماعى)، ضمن مشروعات التضامن الإجتماعى.

وذكر رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 23 عمارة سكنية، فى 4 قرى بمشروع "سكن كريم" (6 عمارات فى قرية فارس بمركز كوم أمبو – 6 عمارات فى قرية عرب كيما بمركز كوم أمبو – 8 عمارات فى قرية إدفو قبلى بمركز إدفو – 3 عمارات فى قرية عنيبة بمركز نصر النوبة)، وجارٍ تنفيذ باقى العمارات السكنية بـ6 قرى بالمحافظة، بالإضافة إلى أعمال إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها، لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، ويتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.

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