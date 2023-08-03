الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل 169 ألف طن سلع استراتيجية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندريه خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 47 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 35 سفينة، أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 2690 حاوية مكافأة تقريبا.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيلة فقد تم تداول 169 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

كما وجه اللواء بحريا نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

الاستراتيجي الإسكندرية الهيئة العامة لميناء الإسكندرية السلامة والصحة المهنية انتظام حركة الملاحة حركة الملاحة البحرية

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