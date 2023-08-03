ضبط مصنع غير مرخص والتحفظ على 1600 شيكارة حبوب بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات لمكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس وردع المخالفين مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

هذا وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود، ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت الحملة التي نفذتها الإدارة العامة للتجارة الداخلية بقيادة مفتاح عبداللطيف بناحية دمنهور عن ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتعبئة الحبوب داخل شكاير، وتدوين معلومات تفيد أنها مستوردة والتحفظ على 1600 شيكارة حبوب بواقع 40 طنًا، وعدد من الشكاير الفارغة التي يستخدمها في الإنتاج.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 300 صفيحة سمن نباتي بواقع 3.5 طن مجهولة المصدر داخل أحد المخازن بدائرة مركز دمنهور.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.