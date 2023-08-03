الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توقيع عقود تركيب 34 ماكينة صراف آلي ATM بمراكز شباب بني سويف

الاجتماع
الاجتماع

عقد هشام الجبالي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، اجتماع برؤساء مجالس الإدارات ومديري مراكز الشباب لمناقشة محاور وبنود التعاقد مع البنك الزراعي المصري بشأن استغلال أسوار وواجهات مراكز الشباب بتركيب ماكينات الصراف الآلي والتي يبلغ عددها 34 ماكينة بمراكز الشباب لتنمية مواردها بحضور ممثلي البنك أحمد جمال ووكيل المديرية للشباب.

وشدد الجبالي على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات بشأن الأخذ بالاعتبار بترشيد استهلاك الكهرباء بالهيئات الشبابية وتعظيم أوجه الإستفادة من التعاقد المبرم لتنمية موارد المركز كأحد محاور الاستثمار والاستغلال الأمثل والبحث عن سبل تنمية الموارد والقدرات المالية للهيئة.

وناقش مدير عام الشباب والرياضة بنود التعاقد ومدى قانونية تلك البنود، موضحاً أنه المفوض بالتعاقد رئيس مجلس إدارة المركز طبقا لما نصت عليه اللوائح والقوانين، ونوه عن الإلتزام ببنود التعاقد وعدم العبث بالمكاينات وعدم تحمل المراكز أعباء ناتجة عن تركيبها أو صيانتها.

وأعرب وكيل المديرية للشباب ناصر رمضان عن سعادته البالغة لنجاح المرحلة الأولى وإبرام التعاقد لتركيب ماكينات الصراف الآلي والتي يبلغ عددها 34 ماكينة داخل مراكز الشباب وإتاحة فرص الاستثمار وتنمية مواردها وتحقيقا لأهدافها نحو تعظيم الاستفادة لأسوار مراكز الشباب.

البنك الزراعي المصري بني سويف ترشيد استهلاك الكهرباء رؤساء مجالس الإدارات شباب والرياضة ماكينات الصراف الآلي

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