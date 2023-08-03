الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحوار الوطنى" يعقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم والتدريب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يعقد الحوار الوطني، اليوم، جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلنت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على منصة التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، أن جلسات المحور المجتمعي ستنعقد اليوم من خلال 4 جلسات تخصص الجلسة الأولى منها لمناقشة قضايا لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، والثانية لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

المجلس الوطني الأعلى الحوار الوطنى المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى التعليم والتدريب

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