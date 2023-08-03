الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات لمنع وإزالة التعديات ومتابعة ترشيد الكهرباء بالفيوم

متابعة لإجراءات ترشيد
متابعة لإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ومنع وإزالة تعديات عل

قال المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تم تنفيذ حملة بشوارع مدينة سنورس برئاسة أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشؤون المرافق، لمتابعة تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين والطرق، وغلق الأنشطة التجارية في المواعيد المحددة.

وأضاف رئيس المركز، أنه جرى أمس منع حالة تعد على الأراضي الزراعية بزمام جمعية سنورس ثانِ الزراعية بمدينة سنورس، حيث تم وقف أعمال حفر لإنشاء أساسات على قطعة أرض بمساحة (4) قراريط، وذلك في حملة برئاسة جمال العوامي، و أشرف أيوب نائبي رئيس المركز، وتم رد الشئ لأصله.

 كما أضاف أن الوحدة المحلية بقرية جرفس قامت أيضًا بمنع تعد على قطعة أرض بمساحة (1) قيراط و(14) سهما بزمام منشأةعطيفة، عبارة عن حفر لإنشاء أساسات، كذلك أزالت الوحدة المحلية بقرية نقاليفة حالتي بناء بدون ترخيص، عبارة عن حوائط بالطوب الأبيض على قطعتي أرض خارج الحيز العمراني للقرية بمساحة (130) مترا لكل حالة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 وصرح رئيس المركز أنه في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق، فقد قامت إدارة تموين سنورس بالتعاون مع الوحدة المحلية، بحملة أسفرت عن ضبط وتحرير (1) محضر امتناع عن بيع  سجائر والتحفظ علي (320) علبة ماركة كليوباترا و(170) علبة ماركة إل إم ،بدون فواتير، بالإضافة إلى (2) محضر عدم إعلان أسعار و(2) محضر غلق لتجار تموين، و(1) محضر عدم إعلان أسعار عامة. 

أشار إلى أنه تم أمس رفع (241) طن قمامة و(6) أطنان أتربة بحملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى.

متابعة لإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ومنع وإزالة تعديات على الأراضي الزراعية الفيوم

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