لعشّاق البطيخ.. احذر تناوله على معدة فارغة

يحتوي البطيخ على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والبوتاسيوم، وبه الكثير من الألياف والقيمة الغذائية، ويمكن أن يكون مصدرًا جيدًا للترطيب في الطقس الحار، مما يجعل البطيخ الفاكهة المثالية في فصل الصيف، ولكن لا يجب تناوله على معدة فارغة.

يمكن أن يؤدي تناول البطيخ على معدة فارغة إلى رفع مستويات الكورتيزول، لذا؛ فإن تناول البطيخ أول شيء في الصباح يمكن أن يكون ضارًا لشخص يعاني من عدم تحمل الفركتوز وقد يرفع مستويات الكورتيزول في الجسم مما قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الفاكهة على معدة فارغة قد يفيد أو لا يفيد الشخص بناءً على نوع جسمه وأدائه الهرموني، فإذا كان من المعروف أن الشخص يظهر عليه أعراض مقاومة للأنسولين، فقد لا تكون الفاكهة في وجبة الإفطار هي الخيار الأمثل.

من يمكنه تناول البطيخ على معدة فارغة؟

الشخص الذي يمكن أن يقام جسمه الأنسولين، إذ أن وجود الألياف في تلك الفاكهة يمكن أن يساعد في إطلاق الجلوكوز بطريقة أبطأ، وبالتالي يكون مؤشر نسبة السكر في الدم أقل، وبالتالي لن تؤثر في الشخص.