الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك والنصر فى البطولة العربية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الزمالك
الزمالك

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، وخاصة جماهير الفارس الأبيض عن موعد مباراة الزمالك والنصر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية، والمقرر إقامتها على ملعب "الملك فهد الرياضي" .

ترتيب الزمالك والنصر فى البطولة العربية

ويأتي الزمالك في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز في مباراة وخسارة أخرى، فيما يحتل النصر صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط بعد الفوز في لقاء وخسارة آخر.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام النصر السعودي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني – حاتم سكر.

الوسط: دونجا – عمرو السيسي – أحمد سيد زيزو.

الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الدين الجزيري – محمود عبد الرازق شيكابالا.

 

تشكيل النصر ضد الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام – عبدالله مادو – علي لاجامي – أليكس تيليس.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – خالد الغنام.

الهجوم: اندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

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 موعد مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية للأندية

تنطلق مباراة الزمالك والنصري السعودي اليوم الخميس، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُقام المباراة على ملعب “مدينة الملك فهد الرياضية” بالطائف، في إطار الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك أمام النصر في البطولة العربية

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الزمالك ضد النصر مساء اليوم الخميس، عبر قنواتها المشفرة.

تردد قناة السعودية الرياضية

  • التردد: 12523.
  • معدل ترميز: 27500.
  • معامل:  5/6.
  • الاستقطاب:  عمودى.
  • جودة العرض: HD.
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