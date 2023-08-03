الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مزيد من التدهور الاقتصادى والاجتماعى.. الفراغ الرئاسى يتواصل فى لبنان

لبنان
لبنان

قال المحلل السياسي اللبناني عبدالله نعمة، إن الفراغ الرئاسي الذي يعيشه لبنان منذ أكتوبر الفائت أدى لتدهور كبير في دولاب العمل الحكومي وبقية مؤسسات الدول بشكل انعكس على حياة المواطنين اليومية، في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يرزح تحتها البلد. 

وأضاف نعمة لـ"الدستور"، أنه ما لم تتوافق القوى الدولية والإقليمية المؤثرة على الملف اللبناني فإن الأمل بعيد في انتخاب رئيس جديد للبلاد في المدى المنظور، خاصة في ظل الانقسامات الواضحة بين المكونات السياسية داخل مجلس النواب اللبناني.

 

واعتبر نعمة، أن حالة الانقسام الطائفي لم تنته بانتهاء الحرب الأهلية اللبنانية وقت اتفاق الطائف، لكنها ظلت لصيقة بالقوى السياسية على الأرض حتى اليوم، فلكل معسكر حلفاء خارج البلاد لا يستطيع التحرك دون التنسيق المسبق معهم، وهذا ينعكس على اللبنانيين في حياتهم اليومية.

 

وشدد على أن التدهور الاقتصادي الذي يعيشه لبنان اليوم نابع من الخلافات السياسية وعدم الاستقرار وعدم التوافق على مصلحة الدولة دون أي اعتبار آخر، لافتا إلى أن النهوض الحقيقي والتعافي من الأزمة لن يحدث طالما يتمسك كل طرف بما يراه الحلفاء خارج حدود البلاد.

 

وطالب المحلل السياسي اللبناني القوى السياسية في بلاده بتغليب مصلحة الدولة بعيدا عن الاعتبارات الأيدولوجية والانتماءات السياسية، ليعبر لبنان محنته وخرج من النفق المظلم للصراعات الطائفية والانقسامات السياسية التي لا تتوقف، وتؤدي لمزيد من الانهيار والتدهور في حياة لبنان وشعبه.

عبدالله نعمة الفراغ الرئاسى لبنان العمل الحكومي الازمة

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