تجديد حبس المتهمين بحيازة الحشيش بقصد الإتجار بالشروق

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح القاهرة الجديدة حبس المتهمين بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة "أجرة" بدائرة قسم شرطة الشـروق، وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلو جرام - مبلغ مالي – 3 هواتف محمول ).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لسهولة التواصل مع عملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.