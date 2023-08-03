الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكركديه "اللوزة" مفضل للسائحين.. أنواع مميزة فى أسواق العطارة الأسوانية

أسواق العطارة الأسوانية
أسواق العطارة الأسوانية

تتعد أنواع العطارة المميزة فى الأسواق الأسوانية والتى تشتهر بها عالميًا، حيث إن الطقس الجاف يساعدها بشكل كبير على الاحتفاظ بزيوتها ومذاقها الطيب، وهناك أنواع محددة منها لم يكن لها موسم معين تزدهر فيه إلى أن تحظى بإقبال الأهالى على مدار السنة.

ويعتبر«الكركدية و الدوم» من أنواع العطارة الاسوانية المميزة والتى يتوافد على شرائها الأهالى والزائرين والسائحين فى فصل الصيف وجميع شهور السنة ايضًا نظرًا لأنها تصنع عصائر طبيعية وتحتوى على فوائد متعددة، بالإضافة إلى أنها يتم شرؤها كنوع هدايا مميز للأقارب والأصدقاء المقيمين فى المحافظات المجاورة.

ويقول محمد سعيد، أحد أصحاب محال العطارة بسوق أسوان السياحى، إنه يعد «الكركدية والدوم» من أنواع العطارة الاسوانية التى تحظى بتوافد الأهالى على شرئها طوال أيام السنة وليست فى وقت محدد فقط، حيث يتم تصنيعها كنوع من المشروبات الطبيعية ولها العديد من الفوائد الصحية لبعض الأمراض.

وأضاف لـ«الدستور» أن «الكركدية و الدوم» مفضلاز لدى السائحين أيضًا حيث تعتبر من أنواع العطارة المميزة بالنسبة لهم، بجانب أن الزائرين من المحافظات الأخرى يحرصون على شرئهما ضمن المشتريات الخاصة بهم أثناء تسوقهم فى أسوان، مشيرًا إلى أن «الكركدية والدوم» يحظون بنسبة توافد على شرئهما بشكل دائم على مدار شهور السنة وليس فى موسم معين.

وأوضح أن «الكركدية و الدوم» مشروبات طبيعية بنسبة ١٠٠% ومذاقها جيد للغاية، ويحتوي كل نوع منهما على فوائد صحية كبيرة، وأن تناولهما يساهم فى ضبط ضغط الدم بشكل كبير سواء المرتفع أو المنخفض، حيث يستخدمان كعلاج للحالتين، بجانب الفوائد الأخرى أيضًا.

ولفت إلى أن الكركدية تتلخص فوائده الصحية فى أنه يساهم فى علاج ضغط الدم المرتفع إذا تم إضافة الماء البارد له والمنخفض إيضًا اذا تم إضافة ماء عادي، بجانب أنه يتم تقديمه كنوع من العصير البارد للضيوف، موضحًا أن بالنسبة للدوم يعد من المشروبات المفيدة فى تنشيط الدورة الدموية والذاكرة، كما أنه يتم صناعته باللبن كمشروب طبيعي مذاقه رائع للغاية.

وأشار إلى أن الكركدية يشمل نوعين الزهرة الكاملة ومعروفه باسم "اللوزة" ويعتبر من الأنواع المفضلة للسائحين جدًا، والنوع الثاني المخلوط ما بين السليم والمخلوط وسعره أقل من النوع الأول، بينما انواع الدوم هي البلدي والسوداني منهم مطحون وقطع، وكل ذبون له نوع مفضل منه على حسب نسبة السكريات التي يحتاجها أثناء اعداد المشروب منه، نظرًا لأن الدوم البلدي نسبة يحتوى على نسبة سكريات عالية.

أسواق العطارة الأسوانية
أسواق العطارة الأسوانية
أسواق العطارة الأسوانية
أسواق العطارة الأسوانية
أسوان الفوائد الصحية المشروبات ضغط الدم المرتفع مشروبات طبيعيه العطارة الأسوانية

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