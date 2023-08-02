أحمد موسى يكشف تفاصيل فيلم الإرهابية المفبرك عن مصر

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية والمخابرات الإنجليزية تجهز حملة لاستهداف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال فيلم مفبرك ضد مصر.

وقال خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مخرجة الفيلم تعمل في بي بي سي، ويروج للفيلم قناة الجزيرة، مشيرًا إلى أن التنظيم الإخواني الإرهابي لديهم شركات في جميع أنحاء العالم من غسيل الأموال.

وأضاف، أن مصادر تمويل الإخوان والتنظيم الإرهابي الدولي معروفة، موضحًا: شوف مصادر تمويل الإخوان زي عمل تبرعات لفلسطين في الآخر بتروح لجيوب الإخوان ومفيش حاجة بتروح لفلسطين وقطاع غزة، والجزء الثاني المخدرات، ده كان شغل حسن البنا مبكرًا.

كما كشف أن شركة "نون ميديا" المنتجة للفيلم هي المسئولة عن الفيلم المفبرك عن مصر بالتنسيق مع المخابرات البريطانية، مؤكدا أن عبدالرحمن أبوديه، عميل المخابرات البريطانية وهو المشغل الرئيسي واللهو الخفي ورجل المخابرات الإنجليزية ومؤسس شركة نون ميديا، وهو المتحكم في كل الإعلام المعادي لمصر، لذلك يمثل وزير إعلام الجماعة الإرهابية.

%80 من مشاهد الفيلم مزيفة ومفبركة ضد مصر

وأردف: أن أي تقرير ينشر ضد مصر بالخارج يعتبر مدفوع الأجر من أموال التنظيم الحرام،، مضيفًا أن الفيلم يحوي 80% مشاهد مزيفة ومفبركة ضد مصر.