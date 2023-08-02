أزمة المناخ.. إزالة غابات الأمازون تراجع 60% خلال يوليو 2023

قالت وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا، لصحيفة الجارديان البريطانية، إن إزالة الغابات في منطقة غابات الأمازون تراجعت بنسبة 60% على الأقل في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

واعتبرت صحيفة الجارديان، أن هذه الأخبار تعد إيجابية، ولاسيما أنها تأتي قبل قمة إقليمية تهدف إلى منع أكبر منطقة حيوية في أمريكا الجنوبية من الوصول إلى نقطة تحول كارثية.

سيتم الإعلان عن الرقم الدقيق حول تراجع الإزالة في غابات الأمازون، الذي يعتمد على نظام التنبيه عبر الأقمار الصناعية Deter، في الأيام المقبلة، لكن محللين مستقلين وصفوا البيانات الأولية بأنها "لا تصدق" وقالوا إن التحسن مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي قد يكون الأفضل منذ 2005.

ووصفت الجارديان، التقدم السريع أنه يسلط الضوء على أهمية التغيير السياسي، لاسيما أن قبل عام في ظل حكم الرئيس اليميني جاير بولسونارو، كانت منطقة الأمازون تعاني من أسوأ مواسم القطع والحرق في التاريخ الحديث.

ولكن منذ أن تولت إدارة جديدة بقيادة لويز إيناسيو لولا دا سيلفا السلطة في بداية العام، عاقبت الحكومة مستولي الأراضي ، وشنت عمليات شبه عسكرية لطرد عمال المناجم غير القانونيين، ورسمت المزيد من أراضي السكان الأصليين، وخلق المزيد من مناطق الحفظ.

في الأشهر الستة الأولى من العام، تراجعت إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية بنسبة 34%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لنظام التنبيه عبر الأقمار الصناعية Deter، ويعد هذا التراجع خطوة إيجابية كبيرة لمواجهة آثار تغيير المناخ.