قناة الناس.. أستاذ بالأزهر: الإيمان يزيد وينقص.. والعباد يدركون ذلك جيدًا (فيديو)

قال الدكتور على شحاتة، الأستاذ بجامعة الأزهر، إنّ الإيمان يزيد وينقص، فيزيد الإيمان بالطاعة، وينقص بالمعصية، لافتًا إلى أننا نحن البشر ندرك هذا الأمر جيدًا.

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الروحانيات حينما تكون مرتفعة والإيمان قوي في القلب ويوجد قرب من الله تعالى، مشيرًا إلى أن هناك أوقاتًا يشعر فيها الإنسان أنه يحلّق في السماء، لا شك أن الإيمان في هذه اللحظات يكون قويًا، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة المزمل: (إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا).

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر، أن وقت السّحر في الليل يكون هناك تواطؤ بين القلب واللسان، والصلة تكون قوية، فيحس الإنسان أنه قريب من الله تعالى.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.