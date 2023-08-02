فى ختام التعاملات.. تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياته منذ أبريل

تراجعت أسعار النفط، في ختام التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، لأدنى مستوى لها منذ أبريل الماضي.

العقود الآجلة لخام برنت

وفي التفاصيل، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 1.2% إلى 83.16 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% ليصل إلى 79.49 دولار للبرميل.

على الرغم من هذا التراجع، سجلت الأسعار ارتفاعًا في وقت سابق من التعاملات، مدعومة بانخفاض المخزونات الأمريكية.

وتراجعت مخزونات النفط الأمريكية بنحو 15.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو الماضي، وهو ما يفوق تقديرات المحللين البالغة 1.37 مليون برميل.

كما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن هبوط مخزونات النفط بحوالي 17 مليون برميل إلى 439.8 مليون برميل، بالمقارنة مع توقعات تراجعها بمقدار مليون برميل.

ويعود هذا الانخفاض في المخزونات إلى القرار السعودي بتخفيض الإنتاج، وهي الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مما أدى إلى تفوق الطلب على العرض في بعض المناطق الأخرى.