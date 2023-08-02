الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الأقصر تعلن موعد التقدم للسكن بالمدن الجامعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماع لجنة متابعة الإجراءات التنفيذية لتشغيل الخدمات الإلكترونية للتقدم للمدن الجامعية؛ استعدادًا لبدء إجراءات تسكين الطلبة والطالبات بمدن الجامعة للعام الجامعي الجديد 2023-2024.

وحددت اللجنة موعد التقدم للسكن بالمدن الجامعية والإسكان المتميز، للطلاب الجدد والقدامى، على أن يبدأ من 5 / 8 / 2023 م حتى 7 / 9 / 2023 م  على أن يتم فتح باب التقدم للطلاب الجدد والمتخلفين إذا لزم الأمر لذلك . 

وأشارت اللجنة إلى أنه يتم التقدم للمدن الجامعية خلال المدة المحددة، من خلال الرابط:

https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications 

وبشأن الأوراق المطلوبة من الطالب عند تسكين الطلاب المقبولين فهي: ( 2 صورة بطاقة + 2 صورة شخصية + صورة بطاقة الترشيح للطلاب الجدد + صورة بطاقة ولي الأمر مدون عليها رقم تليفونه ) وذلك تمهيداً لطباعة الكارنيهات.

ووجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع، بالانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة، لبدء إجراءات تسكين أبناء الجامعة من الطلبة، والطالبات، وتوفير كافة سبل الراحة لهم؛ لتوفير مناخ جيد، يساعدهم في تحسين التحصيل الدراسي. 

جامعة الاقصر لجنة متابعة الإجراءات التنفيذ ية التقديم للمدن الجامعية الإسكان المتميز الطلبة والطالبات

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