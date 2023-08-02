البابا فرنسيس ينتقد عدم بذل أوروبا ما يكفى لإحلال السلام

انتقد البابا فرنسيس، عدم بذل أوروبا ما يكفي من الجهود لحل مشكلات العالم، في مواجهة الحروب والصراعات والمعاناة والهجرة التي تتسبب بها.

ووصل البابا إلى لشبونة، اليوم الأربعاء، للمشاركة في الدورة السابعة والثلاثين لـ"اليوم العالمي للشباب" لعام 2023 الخاص بالكنيسة الكاثوليكية.

وقال البابا، في خطاب، في وقت الغذاء لممثلي الحكومة البرتغالية والمجتمع المدني في مركز بيليم الثقافي في لشبونة: "إلى أين تتوجهون إن لم تقترحوا على العالم مسارًا للسلام، وطرقًا مبتكرة لوقف الحرب في أوكرانيا والعديد من الصراعات التي تلطخ العالم بالدماء؟".

وأدان البابا، في أول خطاب عام خلال زيارته الحالية إلى البرتغال، غياب خطة قوية للسلام وقال إنه يتم استثمار أموال في الأسلحة أكثر مما يتم استثماره في مستقبل الأطفال.

وحذر البابا أيضًا من أن أوروبا يجب أن تواجه مشكلاتها، وانتقد أسلوب التعامل مع المهاجرين على الحدود الخارجية للقارة وفي البحر الأبيض المتوسط، وانخفاض معدلات المواليد بالإضافة إلى النقاشات حول القتل الرحيم.

وأضاف فرنسيس: "إن أزمات الظلم العالمي والحروب والمناخ والهجرة تتفاقم بصورة أسرع من القدرة (على مواجهتها) وغالبًا أسرع من الإرادة لمواجهة هذه التحديات معًا".