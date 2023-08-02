الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 5 حالات تعدي بالبناء المخالف ورفع 200 طن مخلفات بالمنيا

حملات لإزالالة التعديات
حملات لإزالالة التعديات ورفع المخلفات بأحياء وقري المنيا

نجحت الوحدة المحلية لمركز المنيا في إزالة 5 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، كما تمكنت من رفع 200 طن مخلفات وقمامة وتراكمات صلبة وزراعية وأتربة بأحياء وقري المدينة وقامت بنقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي

أجهزة الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان، تمكنت من تنفيذ إزالة فوريه لحالتى تعدى فى المهد على أراضى زراعية وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة العامة 

كما تمكن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية طوخ الخيل من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على اراضى زراعية بمساحة 80 متر، لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون.

وفى نفس السياق، قاد رئيس الوحدة المحلية بقرية تلة، حملة لتنفيذ إزالة فورية لحالتى تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بقرية صفط الشرقية وتم التعامل الفورى معها، بحضور نواب رئيس مركز ومدينة المنيا عماد محمود وهبه سيد و إكرام محمد ورؤساء المجالس المحلية دكتور الحسينى شادى ، وامال محمد، ومصطفى الشريف وقسم التنظيم والمتغيرات.

وأضاف رئيس المركز والمدينة ان قرى بنى محمد سلطان ونزلة حسين والبرجايه وطوخ الخيل وبنى احمد الغربيه وحى غرب ووسط تمكنت من تنفيذ حملات مكثفة بشوارع القرى، أسفرت عن رفع ما يقرب من 200 طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع.

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المنيا إزالة تعديات علي الأ{اضي الزراعية رفع 200 طن مخلفات أحياء وقري المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

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