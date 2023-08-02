غدًا.. "فن الباليه والسينما" في ندوة بصالون السينما بالهناجر

تستضيف قاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى السابعة من مساء غدٍ الخميس، صالون السينما مع المخرج "أحمد فؤاد درويش" ويقام هذا الشهر تحت عنوان "من فن الباليه إلى فن السينما" حيث يستعرض طرق التعبير عن الموضوعات "السياسية" "الاجتماعية" و" التاريخية" بالحركة.

يأتي ذلك مع عرض مقاطع من بالية مصري من اخراج " د.عبد المنعم كامل"، ومقاطع من باليه روسي.

فن الباليه

البالية هو أحد أبرز الفنون التي تقوم على الأداء الحركي لجسم الإنسان والذي يستخدم كوسيلة للتعبير عن الانفعالات والمشاعر المختلفة: غضب، حب، فرح وحزن وغيرها.

وابتدع هذا الف الفرنسيون في القرن السابع عشر الميلادي وعلى الباليه الحديث وعلى المسرحيات الهزلية الموسيقية التي تجمع ما بين فنون الأداء المسرحي وارقص والغناء والموسيقي.

صندوق التنمية الثقافية

واستطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب.

وفى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة .

كما أن فلسفة تحويل المواقع الأثرية، بعد ترميمها، إلى مراكز إبداع فنى كان لها عظيم الأثر فى تنمية المستوى الثقافى لجموع السكان المحيطين بهذه المراكز وخصوصاً أنه تم إمداد هذه المواقع بكافة المتطلبات التى تكفل لها أداء دورها الثقافى والفنى.

وبدأت التجربة عام 1996 ببيت الهراوى وامتدت حتى وصل عدد المواقع الأثرية التى تم تحويلها إلى مراكز إبداع فنى تابعة للصندوق إلى (16 ) مركزاً.