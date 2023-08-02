محافظ القاهرة يتفقد أعمال تحسين صورة الهوية البصرية بالبساتين

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال تحسين صورة الهوية البصرية أعلى الطريق الدائرى بمنطقة عزبة النصر بحى البساتين.

وأكد المحافظ، خلال جولته على استمرار متابعة أعمال دهانات ورفع كفاءة واجهات العقارات في إطار تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، بداية من مطلع الدائري من الأوتوستراد وصولا للطريق السياحي بنطاق حى البساتين، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتطوير الهوية البصرية للطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير؛ تمهيدا لافتتاحه.

رافق محافظ القاهرة، المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة واللواء مجدي عبدالمتعال رئيس حي البساتين، ومسئولو الإنتاج الحربى القائمين على التنفيذ، ومسئولو التصميم من جامعة عين شمس.

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