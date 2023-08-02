الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة بطاريات السيارات بمدينة بدر

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بسرقة البطاريات من داخل السيارات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.
وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكابهم 6 وقائع سرقة، بهدف بيعها والتربح والكسب منها.
وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم كمية من بطاريات السيارات وبسؤالهم أقروا بارتكابهم وقائع سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب الضغط على الكابود بهدف بيعها والتربح والكسب غير المشروع منها.
باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

أسلوب الضغط البطاريات التحقيق التحريات الأمنية السيارات الشروق وبدر الكسب الغير مشروع

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