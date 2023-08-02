الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على لينكات التقديم على موقع تسجيل الرغبات 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

خلال الأيام القليلة الماضية ظهرت نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، الذي لطالما انتظرها الكثير من الطلاب والطالبات بعد أداءهم للامتحانات خلال الفترة الماضية، في شهر يوليو الماضي، وبعد ظهور النتيجة يبحث الطلاب عن الجامعات التي من المقرر لهم الالتحاق بها، وعن التنسيق الخاص بها وكيفية التسجيل في الموقع.

 

ويرصد "الدستور" موقع تسجيل الرغبات 2023 لطلاب وطالبات الثانوية العامة، خلال السطور التالية.

 

كشفت وزارة التربية والتعليم العالي عن التنسيق الخاص بجامعات عام 2023، الذي من المقرر أن يتم التسجيل في الكليات من خلاله السبت المقبل موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، في يوم 5 من شهر أغسطس الجاري.

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طريقة التسجيل الخاصة بموقع موقع تسجيل الرغبات 2023

 

- فتح رابط موقع التنسيق الإلكتروني (من هنا).

- يعمل الشخص على إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

ومن ثم تسجيل الرغبات للطالب بالترتيب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

كما أنه يعمل الطالب على تحديد أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

تسجيل الرغبات نتيجه الثانويه العامه التسجيل موقع تسجيل الرغبات موقع تسجيل الرغبات 2023 وزارة التربية والتعليم العالي

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