الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«اتحاد جدة» يهزم «الشرطة العراقى» ويتأهلان لربع نهائى البطولة العربية

احتفال لاعبي اتحاد
احتفال لاعبي اتحاد جدة

انتصر اتحاد جدة السعودي على نظيره الشرطة العراقي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان، البطولة العربية، بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم اتحاد جدة بهدف دون رد.

وسيطر "اتحاد جدة" على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، وكان الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين.

وسجل أحمد بامسعود هدف التقدم لفريق اتحاد جدة في الدقيقة 36، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك على يسار حارس الشرطة.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الشوط الثاني من المباراة، من أجل تسجيل هدف التعادل للشرطة أو زيادة النتيجة لاتحاد جدة.

وسجل عبدالمجيد بوبكر هدف التعادل لفريق الشرطة العراقي في الدقيقة 80 بعدما لعب زميله أمير صباح رمية تماس داخل منطقة الجزاء وسقطت الكرة من يد الحارس وتابعها بوبكر في المرمى.

وتحصل اتحاد جدة على ركلة جزاء في الدقيقة 83، بعد تعرض كورنادو للعرقلة داخل منطقة الجزاء، وسددها كريم بنزيما على يمين الحارس وسكنت الشباك.

وبهذه النتيجة حسم اتحاد جدة تأهله للدور ربع النهائي من البطولة العربية بعد حصوله على العلامة الكاملة بـ9 نقاط وفوزه في 3 مباريات، فيما توقف رصيد الشرطة العراقي عند النقطة 4 في المركز الثاني.

وفي نفس الجولة، تعادل فريقا الترجي والصفاقسي التونسيين سلبيًا دون أهداف؛ ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب بواقع نقطتين للترجي ونقطة للصفاقسي.

اتحاد جدة الشرطة العراقى مباراة اتحاد جدة والشرطة العراقي البطولة العربية كأس الملك سلمان

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